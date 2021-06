Im Interview: Dr. Hermann Heuschmid und Christoph Bremekamp : Voller Bürger-Einsatz für die Gesundheit

Der Vorsitzende des Kuratoriums der „Förderstiftung Bürgerhospital zum heiligen Johannes dem Täufer“ und der Obere des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn sprechen über die Zukunft des „Joho“

Der in Leder eingeschlagene Foliant flößt Ehrfurcht ein: Und wenn man dann in diesem „Protocoll-Buch“ der Kuratoriumssitzungen blättert, kann man ermessen, welch riesiges Engagement Bonner Bürger seit 1842 und bis auf den heutigen Tag in „ihr“ St. Johannes-Hospital gesteckt haben. Hüter dieses kostbaren Zeitdokuments ist Rechtsanwalt Dr. Hermann Heuschmid, seit 1992 Vorsitzender des Kuratoriums der „Förderstiftung Bürgerhospital zum heiligen Johannes dem Täufer“. Anlässlich des Jubiläums des St. Johannes-Hospitals hat er das kostbare Dokument zum Interview bei Christoph Bremekamp mitgebracht, dem Oberen des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn, zu dem das Bürger-Hospital seit 2002 gehört.