rahm : Weit mehr als ein Sanitätshaus

In der Friedrichstraße hat der neue Flagshipstore von rahm eröffnet

S elten waren Sanitätshäuser so wertvoll wie in diesen schwierigen Zeiten. Da passt es hervorragend, dass die Firma rahm im ehemaligen Lufthansa-Haus in der Friedrichstraße kürzlich einen großen Flagshipstore eröffnet hat.

„Bei einem Sanitätshaus denken viele Leute immer noch an ein Geschäft, in dem Stützstrümpfe und Bandagen aus einem braunen, alten Regal gezogen werden“, sagt rahm-Geschäftsführerin Meike Rahm lächelnd. „Inzwischen bieten wir natürlich viel mehr.“ Das wird schnell sichtbar in dem großen hellen Ladenlokal mit einer Vielzahl von Produkten: Gehhilfen, Rollatoren, Einlagen, Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe, Brustprothesen – alles hat hier seinen Platz. Auffällig ist die moderne Technik zur Statusaufnahme, die in den Kabinen integriert ist: Fußscanner, der Body Tronic, der den kompletten Körper berührungslos vermisst und Handscanner, um ganz flexibel einzelne Körperteile zu vermessen. Aber viel entscheidender als Technik und Produkte sind die Kompetenzen der Mitarbeiter. Gerade bei Menschen wie Herrn Kömpel ist eine ganzheitliche Betrachtung notwendig.