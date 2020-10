Gartentipp : Balkon und Terrasse winterfest machen

Im Winter brauchen Pflanzen und Blumenkübel besonderen Schutz

Es gibt durchaus Pflanzen, die man auch im Herbst noch draußen stehen lassen kann - beispielsweise Oleander, Olive oder Lorbeer. Ihre Kübel sollte man allerdings an einen wettergeschützten Platz stellen, schreibt die Zeitschrift „Gartenflora“. Ein weiterer Tipp der Gartenexperten: Vlies bereithalten. Denn wenn es kälter wird, freuen sich Pflanzen über eine wärmende Decke. Laubabwerfende Pflanzen sollten an einen dunklen, kühlen Standort gebracht werden. Hier bietet sich beispielsweise ein Gartenhaus oder der Keller an.