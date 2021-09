Garten und Balkon : Das Wohnzimmer im Freien

Gestaltungstipps für die Terrasse – vom Aufbau bis zur richtigen Wahl von Steinen und Holz

Viele stellen an die Terrassen die gleichen Ansprüche wie an den Innenbereich, erläutert Heike Röttgen vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten in Berlin. Das lässt sich nicht so ohne weiteres umsetzen, denn die Witterung verlangt nach anderen Materialien.