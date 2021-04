Gartentipps : Frühjahrsputz im „grünen Wohnzimmer“

Gerade während der Pandemie ist der eigene Garten ein unbezahlbarer Rückzugsort

Den eigenen Garten haben viele wohl noch nie so sehr geschätzt wie in den vergangenen Monaten. Während Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder sowie Ausflugslokale wegen der Pandemie wochenlang geschlossen und Urlaubsreisen meist gar nicht möglich waren, wurde der Garten plötzlich zum Mittelpunkt des Familienlebens: Ob im Sommer im Liegestuhl dösen, die Kinder im Planschbecken ihren Spaß haben, oder im Winter – natürlich mit Abstand – gemeinsam einen Glühwein rund um eine Feuerschale genießen. Garten und der Balkon sind unbezahlbare Rückzugsorte, die gerade Familien das Leben in der Coronazeit erleichtern. Da das gewohnte Leben wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten nur langsam zurückkehrt, wird das eigene Grün erneut zu einer beliebten Rückzugsoase. Damit dieses Paradies im Frühjahr und Sommer eine „gute Figur“ macht, müssen jetzt einige Arbeiten erledigt werden.