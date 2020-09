Gartentipp : Hecken im Herbst nochmal schneiden

Letzte Schönheitskur. Aber Vorsicht: Bis Ende September sind nur Pflegeschnitte erlaubt

Bis zum 30. September sind ohnehin nur Pflegeschnitte erlaubt – also das Entfernen von Zuwachs. Wer Sträucher oder Bäume radikal kürzen oder komplett entfernen will, muss bis Oktober warten. So schreibt es das Bundesnaturschutzgesetz vor, um brütende Vögel und andere Tiere zu schützen. Das Verbot gilt vom 1. März bis zum 30. September. Es umfasst das Zerstören, Roden und starke Zurückschneiden von Hecken, Wallhecken, Gebüschen, Röhricht- und Schilfbeständen in Siedlungen und der freien Landschaft. Verstöße können ein hohes Bußgeld zur Folge haben. dpa