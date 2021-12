Zintemaat : Alles Schöne zum Verschenken

Der Sängerhof bietet zu Weihnachten ein besonders umfangreiches Sortiment

Leckere Spezialitäten sind die hochwertigen Gebäcksorten wie Kölner Dom-Spekulatius. Diese Spezialität aus der Dom-Stadt sorgt als Geschenk in den künstlerisch gestalteten „Truhen“ für besondere Freude. Verführerisch auch die Nougat-Spezialitäten von Quaranta, als Scheiben von Torrone-Torten oder in verschiedenen Geschmacksrichtungen mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie getrockneten Früchten oder Nüssen, aber stets ohne Zusatzstoffe. Wer britische Spezialitäten liebt, wird bei den Shortbread-Sorten von Walkers fündig, hergestellt nach traditionellem Rezept. In Handarbeit hergestellte Panettone der italienischen Traditionskonditorei Loison stehen in verschiedenen Geschmacksrichtungen und in stilvollen Geschenk-Verpackungen zur Wahl.