Tag der Rückengesundheit : Das Kreuz mit dem Kreuz

Schmerzen! Eine Frau hält sich in einer Physiotherapiepraxis die Hände auf Höhe der Lendenwirbel in den Rücken. Foto: dpa/Arno Burgi

Digitale Info-Woche zum Tag der Rückengesundheit 2021

Kein Bock auf Rücken? Dann aufgepasst! Am heutigen 15. März ist Tag der Rückengesundheit und dieser läutet in diesem Jahr die erste digitale Themenwoche rund um die Rückengesundheit ein. Bei der Initiative des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. dreht sich dieses Mal alles um die Rückenschule 2.0.

Dabei handelt es sich um ein wissenschaftlich fundiertes, alltagsnahes Maßnahmenpaket zur ganzheitlichen Prävention und Linderung von Rückenschmerzen – in diesem Jahr Corona-bedingt in passenden Formaten, ganz digital. Im Rahmen der Woche der Rückengesundheit (15.-19. März) stellen namhafte Experten Betroffenen und interessierten Laien an fünf Themenabenden in Live-Vorträgen und Workshops alltagstaugliche Tipps, lizenzierte Programme und Konzepte zur Rückengesundheit vor. Wer sich unter www.tdr.digital anmeldet, erhält während der Themenwoche regelmäßige Reminder sowie die tägliche Themenvorschau.

Zehn goldene Regeln der Rückengesundheit Zehn goldene Regeln der Rückengesundheit Als kleinen Vorgeschmack auf die zahlreichen Tipps in den Live-Workshops, haben die Veranstalter gemeinsam mit namhaften Experten des Bundesverbands deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. die goldenen Regeln der Rückengesundheit zusammengestellt: 1. Pflegen Sie einen aktiven Lebensstil. Ihr Körper und Geist brauchen Bewegung. 2. Vermeiden Sie Dauerstress – Zu viel Stress erhöht die Muskelspannung. 3. Trainieren Sie Ihre Muskeln und Faszien regelmäßig – Ein muskuläres Gleichgewicht ist wichtig. 4. Wechseln Sie möglichst oft Ihre Körperhaltung. Sitzen, Stehen, Bewegen. 5. Heben und tragen Sie rückenfreundlich. Einsatz von Rumpf- und Beinmuskeln. 6. Halten Sie Balance zwischen Belastung und Erholung. Dauerbelastung verspannt die Muskeln. 7. Bleiben Sie bei Rückenbeschwerden locker. Rückenbeschwerden entstehen auch im Kopf. 8. Gestalten Sie Ihr Umfeld ergonomisch – Ergonomie fördert Bewegung und reduziert Fehlbelastungen. 9. Treiben Sie regelmäßig gesunden Sport. Freude an Bewegung in einer Gruppe. 10. Bleiben Sie achtsam und entspannt. Körper und Geist stehen in enger Wechselwirkung.

Laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse ging 2020 jeder 12. Tag von Krankschreibungen auf das Konto von Rückenleiden. In den meisten Fällen gibt es für Rückenbeschwerden keine klare Ursache. Häufig sind sie ein Zusammenspiel aus Bewegungsmangel, Stress, falscher Haltung und einer mangelhaften Ergonomie.

Geschlossene Sportstätten, Fitness-Studios, Home-Office und Rückenschulen tun ihr Übriges, dass Rückengesundheit dieser Tage nur mit vermehrter Eigeninitiative möglich ist. Genau hier setzt die Rückenschule 2.0 an. Unter diesem Motto finden zum 20. Tag der Rückengesundheit erstmals zahlreiche digitale Live-Vorträge und Workshops statt. Interessierte können im Live-Chat und in Diskussionsrunden im direkten Austausch mit den Referenten ihre Fragen stellen.

„Die Rückenschule ist ein Maßnahmenpaket aus vielfältigen Lern- und Trainingseinheiten, das auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Orthopädie, Sport- und Ernährungswissenschaften sowie Psychologie fußt“, so Ulrich Kuhnt, Inhaber der Rückenschule Hannover und Vorstandsmitglied im Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR). „Damit wollen wir eine alltagstaugliche Anleitung zur Selbsthilfe für jedermann bieten. Es geht darum, für sich persönlich zu entdecken, was dem eigenen Rücken gut tut.“

Die Woche beginnt am Tag der Rückengesundheit (15. März) mit dem Thema „Alltagsprodukte für deine Rückengesundheit“. An diesem Tag erläutert unter anderem Detlef Detjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V., wie ergonomisches Sitzen und Liegen die Rückengesundheit beeinflusst. „In unserem Alltag sind wir von allerlei Dingen umgeben, die wir als selbstverständlich betrachten. Ob aber zum Beispiel der Bürostuhl in meinem Home-Office wirklich rückenfreundlich ist, darüber machen sich nach wie vor zu wenige Menschen Gedanken“, erläutert Detjen. „Wir möchten Menschen zeigen wie sie ihr Umfeld, ihren Arbeitsplatz, ihr Zuhause so gestalten können, dass Rückenschmerzen vermieden werden. Dafür arbeiten wir gemeinsam mit Betroffenen, Ärzten und Therapeuten, Herstellern, Medizinischen Verbänden, Fachhändlern und vielen mehr daran, denn rückenfreundliche Alltagsgegenstände sind ein wichtiger Baustein der Therapie und Prävention. Zusammen mit dem BdR haben wir mit der digitalen Themenwoche zum Tag der Rückengesundheit eine zeitgemäße Plattform geschaffen.“

Am Dienstag stehen Faszien im Fokus – und mit welchen Übungen man diese am besten fit hält, erklärt der Physiotherapeut Günter Lehmann. Am dritten Tag widmen sich die Sportwissenschaftler Hendrik und Robin Schäfer von der Ruhr-Universität Wuppertal dem Thema sensomotorisches Training. Dabei erklären sie, wie sich die dafür wichtigen wirbelsäulennahen Muskeln durch entsprechende Übungen trainieren lassen.

Am Donnerstag zeigt die bekannte Gymnastiklehrerin Gabi Fastner mit ihrem Vortrag „Stabilität bringt Mobilität“ Übungen für Zuhause mit einem einfachen Ball. Zusätzlich zeigt die Sportphysiologin Barbara Klein wie sich jeder in 20 Minuten fit halten kann.

Zum Abschluss der Woche erläutern die Rückenexpertinnen am Freitag, wie Psyche und Rücken in Verbindung stehen – und wie sich durch Yoga und Pilates Entspannung und Achtsamkeit trainieren lassen. „Viel zu oft stehen bei Rückenproblemen Medikamente und Operationen im Fokus“, so Kuhnt.

