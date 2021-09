Sängerhof : Dekorationen für die vierte Jahreszeit

Der Sängerhof eröffnet am Freitag, 1. Oktober seinen Herbst-, Winter- und Weihnachtsmarkt

Wenn die großen Vorhänge im Sängerhof die Sicht in eine ganze Abteilung verdecken, ist dies für Kenner schon die reine Vorfreude, denn sie wissen: das Team bereitet den Herbst-, Winter- und Weihnachtsmarkt vor mit seinem besonders umfassenden Angebot an geschmackvollen wertigen Dekorationen und Wohnambiente für die vierte Jahreszeit. Nur noch bis Freitag, 1. Oktober, um 11.00 Uhr müssen sie sich gedulden, dann werden die Vorhänge gehoben durch Familie Ley und ihr Sängerhof-Team.

Dass der Markt schon im Oktober startet, hat seinen Grund: entsprechend dem Namen Herbst-, Winter- und Weihnachtsmarkt, geht das Angebot über die reine Advents- und Weihnachtszeit hinaus und beginnt schon mit dem Herbst, wenn die Natur ihre warmen Farben entfaltet. Flora und Fauna setzen besondere Akzente in der Gestaltung des Wohnambientes. Weiter geht es mit Dekorationen und Wohnambiente in pastelligem Weiß, goldenen und kupfernen Farben, dekorative Gefäße, Vasen oder üppig dekorierte Schalen, auch als stilvolle Adventsgestecke mit farblich abgestimmten Kerzen. Die klassischen Weihnachtsfarben Gold, Rot, Grün und Weiß dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ebenso ausgewählte Weihnachtskugeln und durchgefärbte Kerzen in Hülle und Fülle sowie eine Papeterie-Abteilung mit feinen Briefpapieren, Kalender, Geschenkpapier und Schleifen. Besonders umfassend ist die Auswahl bei der stimmungsvollen Beleuchtung, die auch LED-Beleuchtung einschließt. Über schmückende Lichterketten für den Baum hinaus, schließt sie auch stilvolle Lichtobjekte für die Wohnraumgestaltung ein.