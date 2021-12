Verkaufsoffener Sonntag : Einkaufen und genießen in der City

Ein besonderes Flair herrscht in der Vorweihnachtszeit in der Bonner Innenstadt. Foto: Sascha Stienen

Verkaufsoffener Sonntag am 19. Dezember von 13 bis 18 Uhr. Weihnachtsmarkt mit mehr als 180 Ständen

Den Bonnern und Gästen von außerhalb bietet der verkaufsoffene Sonntag zahllose Möglichkeiten, um in vorweihnachtlicher Atmosphäre in Ruhe in den Geschäften zu stöbern und Geschenke für die Liebsten oder sich selbst auszusuchen.

Der Verein City-Marketing Bonn macht es sich auch in diesem Jahr wieder zum Anliegen, Kunden und Besuchern eine besonders stimmungsvolle vorweihnachtliche Atmosphäre zu bieten. So sind die Straßen in der City wieder von der festlichen Weihnachtsbeleuchtung erhellt. Tausende funkelnde Lichter tauchen die City in einen stimmungsvollen Glanz. Diese besondere Atmosphäre bietet die besten Voraussetzungen für einen gemütlichen Einkauf und einen genussreichen Tag fernab von Stress und Hektik. Also nichts wie hin zum Verkaufsoffenen Sonntag in Bonns City!