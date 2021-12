Zintemaat : Entspannt einkaufen und genießen

Meckenheimer Verbund hat Zentren in der Altstadt und am Neuen Markt dekoriert

In der Vor-Weihnachtszeit haben die Unternehmen des Meckenheimer Verbundes die beiden Zentren in der Altstadt und am Neuen Markt wieder besonders stimmungsvoll dekoriert. Liebevoll und individuell geschmückte Weihnachtsbäume, beleuchtet mit LED-Lichterketten, setzen als Blickfänge romantische Akzente.

Der große Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz heißt die Besucher des Zintemaat am zweiten Adventswochenende und die Kunden in der gesamten Vor-Weihnachtszeit willkommen. Beim Verkaufsoffenen Sonntag am 5. Dezember, 13 bis 18 Uhr, können sie besonders entspannt einkaufen und sich von den besonderen Vorzügen des Meckenheimer Einzelhandels überzeugen: meist inhabergeführte Geschäfte mit einem individuellen Sortiment und persönliche fachkundige Beratung in der ganzen Bandbreite von Mode oder Elektroartikeln bis zu Floralem und Dekorationen.