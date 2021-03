Welttag des Hörens 2021 : Gutes Hören für Teilhabe am sozialen Leben

Hörgesundheit für alle: Heute ist der Welttag des Hörens. Technische Lösungen ermöglichen eine Steigerung der Lebensqualität

Schwerhörigkeit ist der größte modifizierbare Risikofaktor für eine Demenzerkrankung. Am heutigen 3. März richten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Bundesverband der Hörsysteme-Industrie e.V. (BVHI) zum elften Mal den Welttag des Hörens aus. Zusammen richten sie den Appell „Hörgesundheit für Alle!“ an die Öffentlichkeit und klären gemeinsam über die Folgen unversorgter Schwerhörigkeit auf. Denn gutes Hören ist nicht nur effektive Gesundheitsprävention, sondern ermöglicht auch die unbeschwerte Teilhabe am sozialen Leben – besonders bedeutsam in Zeiten des Abstandhaltens und Maskentragens.