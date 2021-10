Meckenheimer Verbund e.V. : Langer Einkaufssamstag in Meckenheim wieder am 2. Oktober bis 18 Uhr

Am Langen Einkaufssamstag können die Besucher in Ruhe shoppen. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Neue Herbst- und Wintermode, schöne Dekorationen, Genuss in der Gastronomie und Benefizkonzert zugunsten der Flutgeschädigten

Mit einem Alternativ-Konzept zum wegen der Corona-Pandemie abgesagten Altstadtfest belebt der Meckenheimer Verbund e.V. Einzelhandel und Gastronomie: An jedem ersten Samstag eines Monats laden die Geschäftsleute bis zum Jahresende zum Shoppen am langen Einkaufssamstag ein. Der nächste findet statt am 2. Oktober. Dann erwarten die teilnehmenden Einzelhändler ihre Kunden von 10 bis 18 Uhr mit ihrem besonderen Sortiment. Denn: „Der Meckenheimer Einzelhandel zeichnet sich besonders durch seine inhabergeführten Geschäfte aus, die ihren Kunden ein individuelles schönes Sortiment bieten, das sich eben nicht überall findet“, sagt der Vorsitzende des Meckenheimer Verbundes, Willi Wittges-Stoelben. „Das wissen die Kunden ebenso zu schätzen wie die persönliche und fachkundige Beratung.“

So macht das Shoppen mit der ganzen Familie gerade am Langen Samstag bis 18 Uhr besonderen Spaß. Ganz aktuell erwartet die Besucher die schöne neue Herbstmode mit ihren wundervollen Naturtönen und wolligen Mänteln. Auch die Liebhaber individueller Dekorationen für ein schönes gemütliches Zuhause in der kuscheligen Jahreszeit und individueller Geschenkideen finden in Meckenheimer Geschäften eine starke Auswahl. Nicht zu vergessen: Mit dem Einkauf vor Ort stärken die Besucher das lokale Gewerbe, das aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit hatte geschlossen bleiben müssen. Getreu dem Motto: „Liebe deine Stadt, kaufe lokal!“ – auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen.

Bewährt hat sich in der Corona-Zeit auch die Möglichkeit, Gutscheine des Meckenheimer Verbundes bei den örtlichen Banken zu kaufen, welche dann bei den teilnehmenden Mitgliedern des Verbundes eingelöst werden können. Dazu eigenen sich die langen Öffnungszeiten nach Ansicht der Händler ebenfalls hervorragend. Und zwischendurch kann man sich in der örtlichen Gastronomie in Meckenheim stärken.

Als besondere Attraktion findet am 2. Oktober um 16 Uhr auf dem Kirchplatz das gemeinsame Benefizkonzert zugunsten von Flutgeschädigten statt, das drei renommierte Ensembles gemeinsam gestalten: Musikfreunde Fidelia Wormersdorf, der Musikzug des Stadtsoldatencorps Meckenheim und das sinfonische Blasorchester Tomburg Winds der Musikschule Voreifel. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Flutgeschädigten wird gebeten. sax