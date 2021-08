Apfelwoche : Leckere Äpfel und spannende Führungen

Karl-Heinrich Mohr führt in der Apfelwoche über seine Plantage. Foto: Roswitha Oschmann

Werbekreis Oberpleis bietet bei der zweiten Apfelwoche ein abwechslungsreiches Programm

Apfelwoche die Zweite: Vom 28. August bis zum 5. September bietet der Werbekreis Oberpleis wieder ein buntes Programm mit vielen interessanten Führungen an – meistens mit Apfel. 2020 machten die Geschäftsleute und Gewerbetreibenden aus der Not eine Tugend: Weil wegen Corona eine große Veranstaltung wie der Apfelsonntag mit geöffneten Geschäften und viel Unterhaltung auf den Straßen nicht möglich war, führte der Werbekreis die Apfelwoche ein.

Der Apfelsonntag sollte eigentlich diesmal der krönende Abschluss dieser Apfelwoche sein. „Aufgrund der pandemischen Lage muss der Apfelsonntag leider auch in diesem Jahr ausfallen“, so Werbekreis-Vorsitzender Frank Rösgen, „wegen steigender Inzidenzen ist nicht absehbar, welche Auflagen und welche notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sich daraus ergeben.“ Werbekreis-Vize Wilfried Thomas bringt es auf den Punkt: „Wir zeigen, dass wir nicht nur verkaufsoffene Sonntage organisieren können. Das Programm dieser Apfelwoche ist ein gutes Stück breiter geworden.“

Anmeldungen bei nicht gesondert angegebenen Anmeldeadressen unter info@bergregion-koenigswinter.de oder per Telefon 02244/90 00 244.

Täglich 11 und 14.30 Uhr: Brunnenführung, Treffpunkt Hochbehälter Scharfenberg, Am Blauen See

Samstag, 4. September: 11-17 Uhr: VVS-Siebengebirgstag am Forsthaus Lohrberg, ohne Anmeldung; 11 Uhr: Obsthof Mohr; 15 Uhr: Wanderung „Oberpleiser Heimathäppchen“, Anmeldung unter www.alterzoll.oberpleis.de

Freitag, 3. September, 9 Uhr: Apfelmarkt in Heisterbacherrott auf dem Wochenmarkt, ohne Anmeldung; 16 Uhr: Wanderung durch das Eisbachtal, Anmeldung unter www.alterzoll.oberpleis.de; 17 Uhr: Obsthof Siebengebirge

Donnerstag, 2. September, 11 Uhr: Apfelmarkt in Oberpleis vor der Volksbank, ohne Anmeldung; 17 Uhr: Obsthof Siebengebirge; 17 Uhr: Führung durch den Probsteigarten, Treffpunkt vor der katholischen Kirche Oberpleis, ohne Anmeldung.

Mittwoch, 1. September, 19 Uhr: Musik im Haus Schlesien, Still Funky, Anmeldung unter hausschlesien.de oder Tel. 02244/88 60

Samstag, 28. August, 13 Uhr: Streuobstwiese, Anmeldung unter www.alterzoll.oberpleis.de; Schmuckstand im Garten, Ute Schäfer, Uckerather Straße 31, Anmeldung: 0176/50 42 44 87 (auch am 29. August)

35 Veranstaltungen stehen an. Erfreut ist der Werbekreisvorstand, dass diesmal nicht nur fast alle Teilnehmer aus dem vergangenen Jahr wieder dabei sind, sondern auch neue Unternehmen zum Mitmachen gewonnen werden konnten, die den Besuchern gemeinsam ein interessantes Angebot machen.

Es ist ein bunter Mix, aus dem sich Interessenten ein abwechslungsreiches Programm über die Woche hinweg zusammenstellen können – vom Obstbau bis zur Stadtführung. Vielleicht entdecken die Teilnehmer einer Führung mit Werner Dahm am Sonntag, 29. August, auch einen Apfelbaum, aber in der Hauptsache begeben sie sich mit dem Kenner von Geschichte und Architektur auf die Spuren der Vergangenheit durch den Ortskern. Die Teilnehmer treffen sich ohne Anmeldung an der katholischen Kirche Oberpleis.