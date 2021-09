DESIGN.SMART.HOME lädt ein: : Promenade Paul Kemp und Wohnausstellung in Bad Godesberg!

Die Partner der DESIGN.SMART.HOME Ausstellung für außergewöhnliche Wohnideen in Bad Godesberg laden zur Promenade Paul Kemp und zur Wohnausstellung am gesamten Wochenende ein. Foto: Design Smart Home/Julia Hardegen

DESIGN.SMART.HOME lädt ein:

Die Partner der DESIGN.SMART.HOME Ausstellung für außergewöhnliche Wohnideen in Bad Godesberg laden zur Promenade Paul Kemp und zur Wohnausstellung am gesamten Wochenende ein. Besuchen Sie uns zur Promenade Paul Kemp am Samstag, 4. September, von 10 bis 18 Uhr sowie zur Wohnausstellung am Sonntag, 5. September, zwischen 11 und 16 Uhr. In entspannter Atmosphäre erwartet Sie eine kleine Reise durch neue Trends für das eigene Zuhause. Lassen Sie sich inspirieren, überraschen und sammeln Sie neue Eindrücke. Unsere Experten stehen an beiden Tagen für Fragen und zur Besprechung Ihrer Projektideen zur Verfügung.

Themen im Bad Godesberger Showroom:

Wandgestaltung und Deckenveredelung mit Stuck, Stein- und Betonputz sowie dekorativen Spanndecken sind Themen unserer Ausstellung. Auch Trends im Bereich der Badgestaltung (fugenlose Bäder/wasserfeste Tapeten etc.) sind Ausstellungsbestandteile: Unser Partner Haustechnik Schöllgen inspiriert mit Schaubädern in der Kompakt- bis hin zur Luxusklasse.

Hochwertige Möbel und Inneneinrichtung, besondere Stoffe, Vorhänge und Teppiche sowie exklusive Bodenbeläge dürfen natürlich in einer Wohnideen Ausstellung nicht fehlen und auch in diesen Themenbereichen wird Ihnen einiges geboten. Neu in unserem Produktportfolio sind modern aufgearbeitete historische Sitzmöbel aus ganz Europa.

Unser Kompetenzpartner TID-CONCEPT gehört zu den führenden Smarthome Experten Europas und präsentiert den wohl größten Wohntrend der kommenden Jahre: Smarthome-Technik. Unsere einmalige Präsentation intelligenter Smarthome-Technik, moderne Medienintegration im Bereich Audio- und Video sowie Sicherheitstechnik für Immobilien begeistert nicht nur Technikinteressierte. Hier haben Sie die Gelegenheit zu erfahren, wie individuell geplante Smarthome-Lösungen für maximalen Komfort, Behaglichkeit, Entertainment und Sicherheit sorgen.

Das Unternehmen pure collections bietet eine Lichtplanung auf höchstem Niveau. Das Lichtplanungsbüro nutzt aufwändige 3D-Visualisierungen, um seinen Kunden außergewöhnliche Lichtideen bereits in der Planungsphase fotorealistisch zu präsentieren.

Neben Hightech-Lichtschaltern, nachrüstbarer Lichttechnik und unsichtbaren wandintegrierten Lautsprechern zeigen wir Ihnen die modernsten Rollos, Designer-Gardinenstangen sowie Dekosysteme für Ihre Fenster. Ein effektiver Licht-, Sicht- und Sonnenschutz, der nachhaltig die Wärmeaufnahme am Fenster reduziert und so eine optimale Lösung für Ihr Wohnraumklima schafft rundet das Angebot ab.

All dies und vieles mehr erwartet Sie an diesem Wochenende in der DESIGN.SMART.HOME Ausstellung für außergewöhnliche Wohnideen in Bad Godesberg. Sie sind eingeladen zum Anfassen, Ausprobieren, Hören, Fühlen und Staunen. Lassen Sie sich beraten, überraschen und mit allen Sinnen inspirieren.

Sie haben eine konkrete

Projektidee?

Sie möchten Ihr Zuhause verändern, planen zu renovieren, technisch aufzurüsten oder suchen einfach noch das eine oder andere Highlight für Ihre vier Wände? Gerne können Sie bereits Bilder oder Pläne von Ihren Ideen mitbringen und sich so ganz gezielt beraten lassen.