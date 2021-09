Promenade Paul Kemp : Wohnen, Kunst und Kulinarik

Bad Godesbergs Kreativmeile entlang der Paul-Kemp-Straße öffnet am morgigen Samstag zum achten Mal ihre Häuser und Gärten

In der Paul-Kemp-Straße haben sich viele kreative Unternehmen angesiedelt, die interessierte Besucher am Samstag, den 4. September wieder von 11 bis 18 Uhr in ihre Häuser, Höfe und Gärten blicken lassen. Gemeinsam mit spannenden Gastausstellern bieten die „Paul-Kemper“ auf ihrer 8. Promenade viele Anregungen rund um Haus und Wohnen, Dekorieren und Genießen. Umgeben vom Duft frischgebackenen Kuchens und französischen Lavendels können beim Flanieren über die Kreativmeile Kunstwerke bewundert, Schnäppchen gemacht und Fragen beantwortet werden. Außerdem wird es Aktionen zur Unterstützung der Flut­opfer geben.