Trend : Pandemie fördert E-Commerce

Immer mehr Handwerksbetriebe setzen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf einen eigenen Onlineshop

Die Gilgen´s Bäckerei & Konditorei GmbH & Co. KG hat seit Mai 2020 einen eigenen Onlineshop. Den Weg dorthin beschreibt Manuela Gilgen, die Geschäftsführerin, wie folgt: „Die Frage, ob Onlineshop ja oder nein, stellte sich uns gar nicht. Für uns gehört ein Shop in der Zukunft einfach mit dazu. So, wie es schon lange Standard ist, dass man als Unternehmen eine Website hat. In Sachen Zeitmanagement trieb uns die Pandemie noch einmal an.“ Ziel ist es, „unseren Kunden zu ermöglichen, in Zeiten von #stayathome ihre Lieblingsbackwaren bis an die Haustür geliefert zu bekommen aber auch, um in dieser für uns alle so besonderen Zeit nicht an Präsenz und Relevanz zu verlieren.“