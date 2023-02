Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten nach Art. 13 DSGVO

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@ga.de .

Vertragsdurchführung: Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Registrierung und Teilnahme an der Rückwärtsauktion sowie zu deren Abwicklung. Weitere Einzelheiten zum Verarbeitungszweck können Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO

Direktwerbung: Zudem informieren wir Sie aufgrund gesetzlicher Erlaubnis gelegentlich per E-Mail über ähnliche Produkte oder Angebote, die für Sie interessant sein könnten. Hierfür nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse, die Sie im Rahmen des Vertragsabschlusses angegeben haben. Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO i.V.m. § 7 Abs. 3 UWG.

Der Nutzung zur Direktwerbung kann jederzeit per E-Mail an vertrieb@ga.de oder am Ende jeder E-Mail widersprochen werden.