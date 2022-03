Neuer GA-Newsletter #Ukraine : Die Folgen des Krieges für Bonn und die Region

Special Bonn Wie kann ich den Menschen in der Ukraine und Geflüchteten vor Ort helfen? Wie klappt die Integration? Wie wirken sich die gestiegenen Energiepreise aus? Im neuen Newsletter #Ukraine informiert der GA über die Folgen des Krieges auf die Region.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf Bonn und die Region aus. Immer mehr Geflüchtete kommen an, die Menschen zeigen große Hilfsbereitschaft. Gleichzeitig sind die Folgen des Krieges im täglichen Leben spürbar: So steigen etwa die Gas- und Benzinpreise und in Supermärkten werden erste Produkte knapp.