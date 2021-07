Aktion Weihnachtslicht : Spendensumme für Opfer des Hochwassers knackt Rekordmarke

Bonn Die Hochwasserhilfe der Spendenaktion Weihnachtslichts hat eine neue Rekordsumme erreicht. Bis Donnerstagabend sind mehr als 2,2 Millionen Euro eingegangen.

Die Hochwasserhilfe des GA-Weihnachtslichts geht weiter und die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser für die Menschen in den Flutgebieten sprengt jede Erwartung. Gestern Morgen lag der Spendenstand bei 2,2 Millionen Euro. Vereinsvorsitzender Bernd Leyendecker bedankte sich für die Großzügigkeit und die spontane Hilfsbereitschaft der GA-Leser. Der Verein beginnt jetzt mit der Auszahlung an Betroffene und arbeitet mit den Verwaltungen der Regionen zusammen.

Hochwasserbetroffene können sich wenden an soforthilfe@kreis-ahrweiler.de. Wichtig sind die Angaben von Name, Vorname, Geburtsdatum, alter Adresse, Bankverbindung Iban, Privat oder Gewerbebetrieb, Name des Betriebes, Anzahl der Haushaltsmitglieder, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Handynummer. Auch für den Rhein-Sieg-Kreis ist eine Kooperation geplant. Die Daten werden wir so schnell wie möglich nachreichen.