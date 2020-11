GA-Weihnachtslicht in Bonn : Beim Weihnachtslicht kommt jeder Cent an

Bonn Dieses Jahr ist für bedürftige Senioren besonders schwer. Daher hoffen wir auf Ihre Unterstützung beim GA-Weihnachtslicht.

„Licht der tatkräftigen Solidarität in der Region“: Treffender lässt sich der Verein Weihnachtslicht kaum charakterisieren. Denn die Aussage von Erzbischof Augoustinos, Metropolit der in Bonn ansässigen griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland, ist aktueller denn je: Wer hätte noch im vergangenen Frühjahr gedacht, dass ein bis dahin kaum bekanntes Virus unser Leben dramatisch verändern und Einschränkungen von uns verlangen würde, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Diese dramatische Zäsur hat vor allem jene Mitbürgerinnen und Mitbürger besonders hart getroffen, die allzu oft im toten Winkel unserer Gesellschaft verschwinden.

Mit dem heutigen Tag starten wir die Kampagne 2020/2021. Einiges wird sich aufgrund der Corona-Epidemie ändern – ja, ändern müssen. So können und dürfen wir keine unserer beliebten und stets ausverkauften Benefizveranstaltungen, vom Konzert über Lesungen bis zu Mitsing-Aktionen, anbieten. Unsere Hütte am Bottlerplatz, aus der wir stets CDs und DVDs verkauften, die uns Leserinnen und Leser geschenkt haben, bleibt wegen der Absage des Weihnachtsmarktes im Lager. Und die zahlreichen Projekte, mit denen die oftmals jugendlichen „Fans“ uns erfreuten und deren Erlöse ebenfalls in die Weihnachtslicht-Kasse flossen, können mutmaßlich auch nicht im bisherigen Umfang durchgeführt werden.

Und dennoch: Nach wie vor gilt unser Leitwort, das am Gründungstag unseres Vereins, am 15. November 1952, im GA publiziert wurde: „Es gibt keine größere Freude als die, die anderen gespendet wird.“ Will heißen: Wir hoffen erneut auf die Solidarität unserer Leserinnen und Leser mit jenen bedürftigen Seniorinnen und Senioren aus der Region Bonn, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und denen es gerade in diesen düsteren Tagen und Wochen oftmals am Nötigsten fehlt; ihnen zu helfen und ein wenig Licht zu schenken, ist unser Anliegen. Zutreffend sagt der frühere Bonner Stadtdechant Wilfried Schumacher: „Das Weihnachtslicht stellt jene Menschen ins Licht, die normalerweise im Schatten leben.“