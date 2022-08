Aktion Weihnachtslicht : Kinder aus den Flutgebieten machen Urlaub auf Sylt

Sylt Ein Jahr nach der großen Flut finanziert die Aktion Weihnachtslicht des General-Anzeigers eine Ferienfahrt für Kinder aus den Katastrophengebieten. Insgesamt 26 Mädchen und Jungen sind bei dem Ausflug dabei.

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Wachtberg-Villip hat in Kooperation mit dem Villiper Jugendhaus für von der Flutkatastrophe betroffene Kinder aus dem Rhein-Sieg-Kreis und von der Ahr eine Ferienfreizeit in Hörnum auf Deutschlands nördlichster Insel Sylt veranstaltet. Die 26 Mädchen und Jungen fuhren vergangene Woche mit ihren fünf Betreuerinnen und Betreuern mit dem Bus ins Fünf-Städte-Heim, das wunderschön in den Dünen gelegen ist, um dort zehn unbeschwerte Tage zu verleben. Neben der Vollverpflegung bietet das Haus zahlreiche Spielplätze und Sportanlagen.

Am nahegelegenen hauseigenen und bewachten Strand an der Seeseite gab es Gelegenheit für ein erfrischendes Bad, ausgiebiges Sandburgen bauen und liegen in der Sonne. Bei passendem Wind können hier auch die selbstgebauten Drachen in den Himmel steigen gelassen werden. Als weitere Highlights für die Kinder standen eine Schifffahrt zu den Seehundbänken und eine Wattwanderung unter fachkundiger Leitung auf dem Programm.