Aktion Weihnachtslicht : Betroffene der Flutkatastrophe bedanken sich für Hochwasserhilfe

Bonn Viele von der Flutkatastrophen Betroffene haben sich beim GA-Weihnachtslicht für die schnelle Hilfe bedankt. Hier ein paar Auszüge aus Briefen und Mails.

Die Bilder der schrecklichen Flutkatastrophe vom vergangenen Monat, das große Leid der Betroffenen sowie die dramatischen Folgen wird wohl niemand in der Region je vergessen. Seit Tagen sind die Opfer an Ahr und Swist mit der Beseitigung ihres zerstörten Hausstandes beschäftigt. Und die Schäden sind immens. Viele haben bis heute kein Dach über dem Kopf, leben bei Freunden oder in provisorischen Unterkünften. Um wenigstens Geld für dringend notwendige Anschaffungen zu haben, bekamen mittlerweile viele Betroffene Geld aus der Hochwasserhilfe des General-Anzeigers. Trotz der enormen Anstrengungen der vergangenen Wochen nehmen sich viele Zeit, um sich für die Hilfe durch das GA-Weihnachtslicht zu bedanken. Hier ein paar Beispiele:

„Wir wohnen zu viert in unserem süßen Häuschen in Odendorf. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat der Orbach unseren Keller sowie das Erdgeschoss geflutet. Am nächsten Morgen bedeckte eine dicke Schlammschicht das Erdgeschoss. Da wir zeitnah evakuiert wurden, blieb nicht viel Zeit, um etwas zu retten. Alle Möbel sowie Haushaltsgeräte wie Spülmaschine und Trockner, Staubsauger und die meisten Schränke unserer Küche sind zerstört. Beide Schulranzen unserer Töchter sind samt Inhalt verschlammt. Puppen und Puppenzubehör, jede Menge Erinnerungen, Schuhe wurden alle verschlammt. Vielen Dank für Ihre Hilfe“, schrieb eine junge Familie.