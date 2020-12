Auch in die­sem Jahr en­ga­giert sich „Fa­bu­lous Hair­dres­ser“ für die Hilfs­ak­ti­on des Ge­ne­ral-An­zei­gers und bietet Gutscheine ausschließlich für die Aktion Weihnachtslicht an.

In Zei­ten der Co­ro­na-Ein­schrän­kun­gen geht das Team von Deyar Khei­ri Ja­mo neue We­ge, um die Aktion Weihnachtslicht zu unterstützen. An­statt wie in den vergangenen Jahren die Ein­nah­men ei­nes gan­zen Ta­ges für die Ar­beit des Weih­nachts­lichts zur Ver­fü­gung zu stel­len, wer­den jetzt Gut­schei­ne für Da­men (47,00 €) und Her­ren (30,00 €) an­ge­bo­ten. Die Einnahmen hieraus fließen zu 100% in die Aktion Weihnachtslicht.