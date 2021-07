Spenden für Betroffene vom Unwetter : GA-Weihnachtslicht startet Hilfsaktion

Das Unwetter hat in Ahrweiler erhebliche Schäden angerichtet. Foto: Sven Westbrock

Bonn Die Unwetter-Katastrophe hat Teile der Region überschwemmt, viele Menschen sind gestorben, viele haben Haus, Hab und Gut verloren. Das GA-Weihnachtslicht hat eine Hilfsaktion für die Betroffenen gestartet.

„Die­se Bil­der ver­gisst man nicht! Qua­si von jetzt auf gleich ver­wan­del­ten sich klei­ne Flüs­se in gi­gan­ti­sche Sturz­bä­che, die al­les mit sich ris­sen, was ih­nen im Weg stand. Men­schen hat die­se Ka­ta­stro­phe das Le­ben ge­kos­tet, vie­le ver­lo­ren ihr ge­sam­tes Hab und Gut“, sagt Bernd Ley­en­de­cker, Vor­sit­zen­der des Weih­nachts­lichts. Schon jetzt steht fest, dass vie­le Men­schen in der Re­gi­on Hil­fe be­nö­ti­gen wer­den.