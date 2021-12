Kunst für die Aktion Weihnachtslicht : Kunst an der Wand, Kunst auf dem Kopf

Foto: Thomas Baumgärtel

"Bananensprayer" Thomas Baumgärtel und Deyar Jamo von „Fabulous Hairdresser“ setzen sich in diesem Jahr gemeinsam für bedürftige Senioren in Bonn sowie für die Flutopfer an Ahr und Swist ein. Während sich Baumgärtel der Kunst an Wänden verschrieben hat, sind kunstvolle Frisuren und Stylings das Metier von Deyar Jemo.

Jetzt kommen Haar und Kunst zusammen – quasi waschen, schneiden, föhnen, Kunst. Denn neben einem perfekten Styling gibt es im Bonner Salon vom „Fabulous Hairdresser“ eine signierte Banane dazu. Thomas Baumgärtel stellt dafür 100 seiner Kunstwerke mit persönlicher Signatur zur Verfügung.

Frisur und Banane kosten zusammen 299 Euro. Von dem Erlös gehen 60 Prozent an die Aktion Weihnachtslicht, der Rest entfällt auf die Herstellung des Kunstwerks. Der Preis für den Haarschnitt spendet das Jamo-Team komplett an die GA-Hilfsaktion.

4 Bilder Kunst an der Wand, Kunst auf dem Kopf

Ab sofort können Kunstwerk und Haarschnitt direkt beim Fabulous Hairdresser im Salon (Kölnstraße 75) oder als Online-Gutschein erworben werden. Noch vor Weihnachten bekommen die Käufer das personalisierte Werk direkt von Thomas Baumgärtel.

Die auffälligen gelben Graffiti-Bananen des Kölner Künstlers markieren mittlerweile rund 4000 Museen, Galerien, Ateliers und andere Kunstorte rund um den Globus.