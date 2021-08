Weihnachtslicht zur Unwetter-Katastrophe : Mehr als nur ein Karnevalsverein

Sonderaktion „Hochwasserhilfe“

Die schrecklichen Bilder aus den Überschwemmungsgebieten an Ahr und Swist wird so schnell niemand mehr vergessen. Monate, wenn nicht Jahre wird es dauern, bis die Betroffenen ihr Zuhause wieder aufgebaut haben. Mit der Sonderaktion „Hochwasserhilfe“ hilft das GA-Weihnachtslicht in dieser großen Not. Wenn Sie die Aktion unterstützen wollen, dann spenden Sie auf das Konto des GA-Weihnachtslichts (IBAN: DE76 3705 0198 0000 0047 70) bei der Sparkasse KölnBonn unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe“. Das Geld erreicht die Betroffenen zu 100 Pro­zent.

Bei Zuwendungen bis 200 Euro erkennt das Finanzamt eine Kopie des Kontoauszugs als Nachweis an. Spender, die mehr als 200 Euro überweisen, bekommen automatisch eine Quittung, sofern die Adresse auf der Überweisung angegeben ist. Wenn Ihr Name in der Spendenliste veröffentlicht werden soll, dann vermerken Sie das im Verwendungszweck. Möchten Sie nicht genannt werden, tragen Sie dort NN ein.