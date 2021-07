Aktion Weihnachtslicht : Spendensumme für Opfer des Hochwassers knackt Rekordmarke

Bonn Die Hochwasserhilfe der Spendenaktion Weihnachtslichts hat eine neue Rekordsumme erreicht. Bis Dienstagabend sind mehr als 1,7 Millionen Euro eingegangen.

Bis Dienstagabend sind bei der Aktion Weihnachtslicht exakt 1.726.563,20 Euro an Spendengeldern eingegangen. Die Liste der Spender wird immer länger. Darunter sind Institutionen, die große Spenden abgegeben haben, aber auch Leser, die sich mit einem kleineren Obolus beteiligen. Für durch die Flut in Not geratene Menschen von der Ahr schließt sich der General-Anzeiger der Soforthilfe-Aktion des Kreises Ahrweiler an und überweist Geld auf dessen Spendenkonto.