Weihnachtslicht-Aktion zur Unwetter-Katastrophe : Überwältigende Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser

Solidarität

Mir fehlen wirklich die Worte. Die Spendenbereitschaft unserer Leserinnen und Leser ist unglaublich groß; sie rührt das gesamte Weihnachtslicht-Team. Rund 2,2 Millionen Euro haben Sie unmittelbar nach dem katastrophalen Hochwasser auf unser Konto überwiesen.

Die Bilder, die uns seit einer Woche von der Ahr und aus der Voreifel erreichen, haben eine Dimension, die für uns vor jenem denkwürdigen 15. Juli noch unvorstellbar war. Und gerade diese Bilder von verzweifelten Menschen und grausamer Verwüstung sind es, die uns die Tränen in die Augen treiben. Dernau, Rech, Ahrweiler, Mayschoß, Schuld, Rheinbach, Heimerzheim und viele, viele mehr: Wir kennen doch all jene Orte – die schönen Gässchen, liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser, ruhig dahin fließenden Flüsschen und Bäche, gemütlichen Weinstuben und Kneipen. Und jetzt? Die Wörter Apokalypse, Inferno oder Endzeit kommen einem in den Sinn. Und doch reicht unser Wortschatz einfach nicht aus, die Katastrophe zu beschreiben. „Das Einzige, was jetzt tröstet, ist die Solidarität der Menschen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Dienstag bei ihrem Besuch in Bad Münstereifel. Wie wahr! Solidarität – das ist der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält.

Und wie der hält! Sie, unsere Leserinnen und Leser, stellen diese Aussagen eindrucksvoll unter Beweis; mehr als 8000 Einzelspenden haben wir bisher registriert; zudem engagieren sich zahlreiche Institutionen. So hat die Bürgerstiftung Bonn in einer „Abschlagszahlung“ schon 30.000 Euro auf unser Konto überwiesen; 25 000 Euro zahlte zudem der Verlag des General-Anzeigers ein. Und die Sparkasse KölnBonn hatte schon einen Tag nach dem verheerenden Hochwasser 10.000 Euro auf das Spendenkonto eingezahlt, mittlerweile wurde dieser Betrag sogar auf 250.000 Euro erhöht. Weitere Organisationen und Firmen – wie zum Beispiel die Rotarier – haben ihre finanzielle Unterstützung bereits zugesagt.

Und Sie können sicher sein: Das Geld kommt unmittelbar bei den Betroffenen an. Und nur dort, bei jeder Einzelnen und jedem Einzelnen. So hat die Kreisverwaltung Ahrweiler ermittelt, dass in ihrem Gebiet etwa 18.000 Haushalte, denen insgesamt rund 40.000 Frauen, Männer und Kinder angehören, von der Katastrophe betroffen sind. Als Soforthilfe soll jedem Haushalt schnell ein erster Betrag überwiesen werden. An dieser beispiellosen Aktion beteiligt sich der Verein Weihnachtslicht; er konnte bereits Dank Ihrer großen Spendenbereitschaft eine Millionen Euro überweisen; die Kreisverwaltung sichert zu, dass das Geld bereits in den nächsten Tagen ausgezahlt wird.

Liebe Spenderinnen, liebe Spender, auf zwei Punkte möchte ich besonders hinweisen: Jeder gespendete Cent kommt bei den Betroffenen an. Sämtliche Personal- und Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Sonderaktion anfallen, zahlt der Verlag. Und zweitens: Ihre Spendengelder kommen unmittelbar den betroffen Menschen an der Ahr und in der Voreifel zugute. Für die Wiederherstellung der beschädigten oder gar zerstörten Infrastruktur kommen der Bund und die Länder auf.

Mit dankbaren Grüßen,

Ihr

Bernd Leyendecker

Vorsitzender des

Vereins Weihnachtslicht