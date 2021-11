GA-Weihnachtslicht : Weihnachtslicht genießt großes Vertrauen

Bonn Die Sparkasse Köln Bonn nimmt wieder kostenlos Bareinzahlungen für die Hilfsaktion des General-Anzeigers an.

Zusätzlich unterstützt die Bank die Initiative des General-Anzeigers jedoch immer wieder auch bei der Abwicklung der Aktion. Dazu gehört das Angebot der Sparkasse, erneut kostenlos Bareinzahlungen von GA-Leserinnen und Lesern auf das Konto des Weihnachtslichts anzunehmen. Diesen Service bietet sie jetzt erneut in ihren Filialen am Friedensplatz in der Bonner Innenstadt sowie an der Rheinallee in Bad Godesberg an. „Gerne unterstützen wir die Aktion Weihnachtslicht, weil wir wissen, dass alle Spenden vollständig bei denen ankommen, die dringend Hilfe brauchen“, erklärte Werner Hümmrich, Direktor bei der Sparkasse KölnBonn. Vor allem die hohe Akzeptanz der Initiative innerhalb der Bevölkerung fasziniere ihn. „Die Bonner haben viel Vertrauen in die Arbeit des Weihnachtslichts. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, diesen Beitrag zu leisten, damit die Unterstützer ihre Spenden bequem und kostenlos einzahlen können“, ergänzte er.