GA-Aktion : Weihnachtslicht verkauft Karikaturen von Burkhard Mohr

Bonn Trump war einfach, Biden „sitzt“ schon: Original Karikaturen von Burkhard Mohr werden für das GA-Weihnachtslicht verkauft.

Was für den Leser so einfach aussieht, ist jedoch harte Arbeit. Unzählige Skizzen und Entwürfe fertigt Mohr an, bis schließlich die Reinzeichnung in Angriff genommen werden kann. Nicht immer geht ihm ein Thema oder eine Person leicht von der Hand. „Manchmal dauert es schon ein paar Stunden, bis ich eine Idee umgesetzt habe“, so der Karikaturist. Aber: „Die Schnellschüsse sind am Ende die Besten.“ Die Kanzlerin kann er nach all‘ den Jahren blind. Nur Putin bereitete ihm in der Vergangenheit Sorgen. „Mal waren die Augen nicht richtig, mal die Nase, dann wiederum der Mund. Aber mittlerweile bin ich zufrieden“, sagt Mohr.