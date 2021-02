FAQ zum Urheberrecht : In diesen Fällen ist das Verbreiten von GA-Artikeln erlaubt

Bonn Wir erklären Ihnen hier, wie Sie unsere Inhalte korrekt teilen können. Eine Verwertung unserer urheberrechtlich geschützten Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig, soweit sich aus dem Urhebergesetz nicht anderes ergibt.

Haben Sie schon einmal ein Foto eines Artikels des General-Anzeigers in den sozialen Netzwerken oder auf der Homepage eines Vereins gesehen? Abfotografiert und ins Netz gestellt? Vielleicht haben Sie so etwas ja auch selbst schon einmal getan. Oder haben Sie schon einmal gesehen, dass jemand den Text aus einem unserer Onlineartikel kopiert und ihn in den Kommentarspalten der Sozialen Netzwerke gepostet hat? So dass niemand mehr den Artikel beim General-Anzeiger selbst lesen braucht? Wir sehen so etwas in den vergangenen Monaten immer häufiger. Dabei ist dies nicht erlaubt, denn es verletzt unser Urheberrecht. Den meisten Menschen, die so etwas machen, ist dies gar nicht bewusst.