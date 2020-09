In eigener Sache : Störung der Telefonanlage beim General-Anzeiger

Die Rufnummern des General-Anzeigers sind nicht erreichbar. Foto: dpa/Armin Weigel

Bonn Aufgrund einer Störung beim Telefonanbieter waren die Rufnummern des General-Anzeigers am Mittwoch zeitweise nicht erreichbar. Am Nachmittag kommt es erneut zu einem Ausfall. Der Verlag ist weiter per E-Mail zu erreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund einer Leitungsstörung bei unserem Telefonanbieter waren die zentralen Rufnummern des General-Anzeigers am Mittwochvormittag nicht erreichbar. Betroffen waren unter anderem die Nummern des Lesermarktes (0228/6688-222), des Werbemarktes (-333) und die zentrale Durchwahl „0“. Der Vertrieb kann per E-Mail an vertrieb@ga.de, anzeigen@ga.de und service@ga.de kontaktiert werden. Seit etwa 12.30 Uhr sind die Probleme behoben und die Rufnummern wieder erreichbar.

Am Nachmittag zwischen 16 und 18 wird das Call-Center erneut nicht zu erreichen sein. Grund ist die Umrüstung der Telefonanlage. Der Kontakt an die genannten E-Mail-Adressen ist weiter möglich.

Wir bemühen uns, die aufgelaufenen Kundenwünsche so schnell wie möglich zu beantworten. Wir bitten die Probleme zu entschuldigen.

(ga)