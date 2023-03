Signierte Unikate Aktion Weihnachtslicht: Karikaturen für den guten Zweck

Karikatur 1: Die farbigen Drucke im Format A3 kosten jeweils 40 Euro (inklusive Versand). Jedes Exemplar ist handsigniert. Bestellungen bitte bis 28. März per Mail an service@ga.de. Geben Sie Ihre Adresse und die Nummer der gewünschten Karikatur an. Sollten sich mehrere Leser für einen Druck interessieren, entscheidet das Los. Alle Interessenten werden ab 29. März schriftlich informiert.