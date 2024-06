Neues Angebot des GA Kunst!Rasen Aktuell - der neue Newsletter zur Event-Reihe

Ende Juni startet in Bonn die Kunst!Rasen-Saison. Neben der wiedervereinten Band Gossip wird unter anderem der schillernde Popstar Mika in Bonn auftreten. Den Auftakt macht am 27. Juni die Band "The National". Insgesamt wird es 20 Konzerte und Events in der Rheinaue in den knapp zwei Monaten geben.