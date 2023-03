Schneller, schicker, übersichtlicher So funktioniert die neue Website des GA

Wir freuen uns, Ihnen unseren Journalismus künftig noch besser präsentieren zu können – und hoffen, mit der neuen Optik Ihre Vorlieben und Wünsche weitestgehend erfüllt zu haben. Es kann sein, dass es in den ersten Stunden nach der Umstellung noch zu kleineren Darstellungsfehlern kommt. Und falls es in den ersten Tagen und Wochen noch ein wenig ruckelt, dann haben Sie bitte ein wenig Nachsicht und melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback per Mail an service@ga.de.