Bonner Geschäftsleute kooperieren für die Aktion Weihnachtslicht : Das Bonner Weihnachtsbonbon - Eine originelle Geschenkebox für den guten Zweck

Mit dem Bonner Weihnachtsbonbon hat Deyar Jamo, Inhaber des Frisörsalons Fabulous Hairdresser, mit Hilfe weiterer Bonner Geschäftspartnern ein ganz besonderes Weihnachtspaket zusammengestellt. Das Bonbon beinhaltet neben Gutscheinen für Gastronomie, Physio- & Wellnessbehandlung sowie einem Haarschnitt im Salon selbst auch ein Originalkunstwerk des „Bananensprayers“ Thomas Baumgärtel. Und das beste daran ist - der Erlös wird an die Aktion Weihnachtslicht gespendet!

Bereits in den vergangenen Jahren hat Deyar Jamo mit kreativen Konzepten Spenden für die Aktion Weihnachtslicht gesammelt. Auch in diesem Jahr möchten Jamo und sein Team von Fabuolous Hairdresser dazu beitragen, bedürftige Menschen in Bonn und der Region zu unterstützen. Zum 70. Jubiläum der Aktion Weihnachtslicht hat er sich dafür etwas ganz besonderes überlegt und weitere Freunde und Geschäftspartner mit ins Boot geholt. Daraus entstanden ist eine originelle Geschenkbox, das Bonner Weihnachtsbonbon. In der Box erhält der Käufer vergünstigte Gutscheine der teilnehmenden Partner und ein weihnachtliches Kunstwerk in limitierter Auflage. Der Erlös der verkauften Boxen wird an die Aktion Weihnachtslicht gespendet.