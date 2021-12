Vier neue Lotto-Millionäre in NRW

Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Düsseldorf Am letzten Tag des Jahres hat es in Nordrhein-Westfalen vier neue Millionäre gegeben. Spieler aus Coesfeld, Essen, Leverkusen und Paderborn gewannen bei der Lotterie „Millionen-Kracher“, wie West-Lotto am Freitag mitteilte.

Das Kontingent für die Ziehung lag bei einer Million Losen, die Chance auf einen Spitzengewinn demnach bei 1 zu 250.000.

Der „Millionen-Kracher“ sei „wie in den Vorjahren“ bei Lottospielern beliebt gewesen, teilte West-Lotto weiter mit. Alle Lose seien bereits vor Weihnachten ausverkauft gewesen. Die Gewinner könnten ihre Spielquittungen noch am selben Freitag in den Annahmestellen prüfen lassen.

