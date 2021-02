Wetterphänomen in Deutschland : Wie wirkt sich die Grenzwetterlage auf Bonn aus?

Bonn/Region Für das Wochenende ist in Deutschland eine seltene Grenzwetterlage mit starken Temperaturunterschieden angekündigt. Der Bonner Meteorologe Karsten Brandt erklärt, was das für Bonn und die Region bedeutet - und warnt davor, die Lage zu dramatisieren.

Eine besonders seltene Grenzwetterlage hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende in Deutschland angekündigt. Dabei soll mit extremen Temperaturunterschieden zu rechnen sein, etwa Biergartenwetter an den Alpen, Schneeverwehungen und eisiger Frost im Norden. Was heißt das für Bonn und die Region?

Wie der Bonner Meteorologe Karsten Brandt am Freitagmorgen im GA-Gespräch erklärt, handele es sich um eine „spektakuläre Wetterlage“. So messe er in Bonn aktuell 8 Grad, in Hannover hingegen nur 2 Grad. "Wir haben es mit einer sehr seltenen Situation zu tun“, so Brandt. Dass Wetterexperten gar Vergleiche zum Extrem-Wetter von 1978/79 ziehen würden, sei zutreffend. „Orkanböen, extreme Kälte und Schneeverwehungen können auftreten, aber es ist nicht so dramatisch, wie viele denken“, sagt der Meteorologe. Mit viel Schnee rechne er im Rheinland nicht: „Am Sonntagmorgen bleiben die Temperaturen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis im milden Bereich, ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Es ist möglich, dass es etwas mehr regnet.“ Er prognostiziert einen „ganz normalen Februartag“ mit höchstens leichtem Schneeregen.