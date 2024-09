Aussichten auf den Herbst in Bonn und der Region Ist das Sommerwetter jetzt vorbei?

Damit hätten Bonn und die Region am Ende der Woche bereits voraussichtlich die Regenmenge erreicht, die in den letzten 30 Jahren durchschnittlich im ganzen Jahr gefallen ist. So lag das Jahresmittel in der Vergangenheit bei 744 Litern pro Quadratmeter. Am Montag, 23. September, lag der Wert für Bonn und die Region bereits bei 739 Litern pro Quadratmeter. „Wenn das so weitergeht, wird das ein Rekordjahr“, sagt der Meteorologe. Ein Grund für das nasse Wetter seien laut Brandt die deutlich zu warmen Meere, denn dadurch entstehe mehr Wasserdampf, der sich dann auch wieder abregnen müsse.