Graue Weihnachten DWD warnt vor Dauerregen im Rhein-Sieg-Kreis an Heiligabend

Für Heiligabend warnt DWD im Rhein-Sieg-Kreis und im Kreis Neuwied vor ergiebigem Dauerregen. Die Warnung gilt zwischen Sonntagmorgen sechs Uhr und Montagabend 18 Uhr. Es könne zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen kommen, zudem sei die Überflutung von Straßen möglich. Der Rheinpegel in Bonn und der Region steigt bereits seit einigen Tagen wieder an und überschritt am Samstagabend die 6,50-Meter-Marke. Auch die Sieg trat am Samstag vielerorts über die Ufer. Die Temperaturen sollen am Sonntag zwischen neun und zwölf Grad liegen.