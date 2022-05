Wetteraussichten für Bonn und die Region : Woche startet kühl und bewölkt, aber Besserung ist in Sicht

GA gelistet : Diese Wege in Bonn und der Region laden zu einer Wanderung ein Wenn das Wetter in Bonn und der Region wieder wärmer und sonniger wird, zieht es viele in die Natur. Wir haben einige Wanderwege zusammengestellt - in Bonn, an der Ahr, im Siebengebirge, an der Sieg und in der Eifel.