Aussichten für Bonn und die Region : Wie wird das Wetter in dieser Woche?

In Bonn und der Region bleibt es die nächsten Tage wechselhaft. Foto: Frank Homann

Bonn/Region Eine heftige Regenfront zog am Montagnachmittag und am Dienstagmorgen über die Region. Seit dem Vormittag wird das Wetter wieder freundlicher. Bleibt es nun so? Und wie wird das Wetter am Feiertag? Die Aussichten.

Die Menschen in Bonn und der Region müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Das gilt auch für den Feiertag am Donnerstag.

Am Dienstag gibt es nach dem regnerischen Start einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 17 und 19 Grad. Ortsweise kann es zudem erneut regnen.

Am Mittwoch ist es überwiegend wechselnd bewölkt. Im Süden von NRW kann es zeitweise auch längere sonnige Abschnitte geben. Es bleibt meist trocken bei Höchstwerten zwischen 19 und 22 Grad. Im höheren Bergland liegen die Temperaturen bei etwa 16 Grad.

Am Feiertag am Donnerstag erwartet der DWD ebenfalls viele Wolken. Vor allem in der ersten Tageshälfte kann es in NRW etwas Regen oder einzelne Schauer geben. Die Temperaturen steigen in Bonn auf um die 22 Grad. Ab Freitag erwarten die Meteorologen Höchstwerte von unter 20 Grad bei wechselhaftem Wetter.

Aktuelle Wetteraussichten finden Sie in unserer Wettervorhersage. Alle Wetterwarnungen gibt es hier.

(ga)