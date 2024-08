Das Wetter in die nächsten Tagen Schöne Aussichten für Bonn und der Region

Von stürmischen Tagen wie in der letzten Woche wird in den kommenden Tagen keine Rede mehr sein. Der Einfluss von Hurrikan Ernesto verliert deutlich an Einfluss. Am Montag zeigt sich die Sonne ausgiebig. Es bleibt zwar mit maximal 23 Grad noch recht kühl, aber bereits am Dienstag kehren die sommerlichen Temperaturen (über 25 Grad) in Bonn und der Region zurück.