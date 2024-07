Aussichten für Bonn und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Wechselhaftes Wetter mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad erwartet die Menschen am Wochenende in Bonn und der Region. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sind am Freitag zunächst viele Wolken am Himmel zu sehen, die Sonne zeigt sich nur selten. Dafür wird es mit Höchstwerten von 25 Grad ungefähr so warm wie am Donnerstag. Es soll zunächst trocken bleiben.