Aussichten für Bonn und die Region Warnung vor Starkregen in der Region

Der Samstag soll in Bonn und der Region bewölkt und regnerisch bleiben. Am Nachmittag komme es zu weiteren Gewittern und stellenweise ebenfalls zu Starkregen. Dabei liege der Schwerpunkt voraussichtlich in der Südosthälfte von Nordrhein-Westfalen, kündigt der DWD an. Das Thermometer zeige indes maximal 22 bis 25 Grad an. Es wehe ein schwacher bis mäßiger Wind; bei Schauern und Gewitter seien auch starke Böen möglich.