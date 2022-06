Wetteraussichten in Bonn und der Region : Bei Rock am Ring drohen heftige Gewitter und Starkregen

Frische Brötchen in Bonn und Region : Wann haben die Bäckereien an Pfingsten geöffnet? Sie möchten am Pfingstwochenende frische Brötchen, Brezeln und ein leckeres Croissant zum Frühstück? Kein Problem! Wir erklären, wann Bäckereien in Bonn und der Region an Pfingsten geöffnet haben.