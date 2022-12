Wetterwechsel nach dem Schnee : So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten in Bonn

Eine weiße Decke liegt auf dem Gelände rund um das Poppelsdorfer Schloss. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Schnee in der Innenstadt und der Rheinaue, dazu frostige Temperaturen Mitte Dezember: Schon lange waren Bonn und die Region so kurz vor Weihnachten nicht mehr in winterliches Weiß gehüllt. Doch wie hoch sind die Chancen auf weiße Weihnachten?

Ein seltenes Wetterphänomen brachte Kälte nach Deutschland: Das Hochdruckgebiet über den Azoren und das Tiefdruckgebiet über Island (kurz: Azorenhoch und Islandtief) haben ihre namensgebenden Positionen getauscht. Dieser ungewöhnliche Wechsel sorgt in Deutschland für einen kalten Nord- oder Ostwind, wie der Wetteranbieter Wetteronline mitteilt.

„Das Hoch im Norden, in diesem Falle bei Island, blockiert dabei die milden Westwinde und drängt die Tiefdruckgebiete auf eine sehr südliche Zugbahn“, erklärt Björn Goldhausen, Meteorologe bei Wetteronline. „Das ist eine Wetterlage, die in Europa Winterpotenzial hat“, ergänzt der Bonner Wetterexperte Carsten Brandt. Diese Wetterlage habe in der Region schon Ende November und Anfang Dezember für erste Schneefälle gesorgt.

Wetter in Bonn und der Region: Minusgrade und Wintersonne

Auch Mitte Dezember gab es Schneefälle in Bonn und der Region. Für das Wochenende vor Weihnachten sind Temperaturen von bis zu unter minus zehn Grad Celsius und Wintersonne zu erwarten. Dauerfrost, überfrierende Straßen und Reifbildung sorgen dann für Glätte. Von Sonntagabend bis Montag soll gefrierender Regen aufziehen, der auch zum Wochenbeginn für eine erhöhte Glättegefahr sorgt. Die in der Woche vor Weihnachten steigenden Temperaturen und der erwartete Regen waschen dann den letzten Schnee von den Straßen. Neuschnee wird nicht mehr vor Weihnachten erwartet.

Gibt es weiße Weihnachten in Bonn?