Rhein-Sieg-Kreis : Deutscher Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter

Bonn Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitagnachmittag vor starkem Gewitter im Rhein-Sieg-Kreis gewarnt. Örtlich könne es Blitzschlag geben, vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.

Der Start ins Wochenende wird in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler vor allem regnerisch. Denn am Freitagabend kann es zu einzelnen Gewittern und starken Böen mit bis zu 60 km/h kommen. Nachts klart es bei Temperaturen von elf Grad teilweise auf. Ansonsten bleibt es tagsüber bewölkt und es kommt zu schauerartigem Starkregen mit einzelnen Gewittern bei 15 Grad.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird für Samstag ein kleines Hoch mit Temperaturen bis zu 17 Grad erwartet, denn durch eine südwestliche Strömung wird milde Meeresluft herangeweht. Teilweise traut sich die Sonne hinter der Wolkenschicht hervor. Der Start in die neue Woche wird laut DWD dann wieder etwas kühler bei Temperaturen unter 15 Grad. Insgesamt bleibe es mild in Bonn und der Region, mit Frost sei vorerst nicht zu rechnen.

Am Donnerstag kam es in Bonn und der Region zu scheinbar kuriosen Wetterereignissen. In Leverkusen gab es einen plötzlichen Wolkenbruch und Starkregen, während es in Bonn den Tag über immer um die 20 Grad warm war. Am Bonner Nachthimmel war dann ein „außergewöhnliches Wolkenspektakel“ zu sehen. Man konnte beobachten, wie es innerhalb der Wolkendecke zu blitzen schien. Ein Wetterleuchten war das jedoch nicht, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes: „Alles ganz normal“. Es habe zwar für diese Jahreszeit ungewöhnlich viele Blitze gegeben, ansonsten sei es aber ein ganz gewöhnliches Gewitter gewesen.