Nach Unwetter von Mittwoch : Wetterdienst warnt erneut vor starken Gewittern in Bonn und der Region

Starkregen und Gewitter sind am Wochenende in Bonn und der Region möglich. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis/Kreis Ahrweiler Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagnachmittag vor starkem Gewitter in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und dem Kreis Ahrweiler. Die Warnung gilt vorerst bis 17.45 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Meldung des DWD besteht die Gefahr, dass starke Gewitter auftreten. Örtlich könne es Blitzschlag geben, vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Erst am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag hatte es in Bonn und Teilen des Rhein-Sieg-Kreises starke Gewitter gegeben.

Zum Wochenende hin sinken die Maximaltemperaturen tendenziell etwas, am Freitag und Samstag sollen es immerhin unter 30 Grad Celsius in Bonn bleiben. Nach einer trockeneren Mittagszeit sollen die Temperaturen am frühen Freitagabend schließlich ihren Höhepunkt finden.

Am Samstag ist in Bonn und der Region tagsüber mit Starkregen zu rechnen, die Temperaturen können dabei bis zu 28 Grad erreichen. Durch diese Wärmebelastung kann es am Sonntag wieder zu heftigen Gewittern kommen. Bei bis zu 31 Grad sind diese vor allem am Abend zu erwarten.

Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht: Bis Anfang der kommenden Woche verändere sich diese tropische Wetterlage nämlich nicht, da die Luft über den Benelux-Staaten und Frankreich wortwörtlich stehe, erklärt der Bonner Klimatologe Karsten Brandt. Die Folgen würden laut Brandt jedoch nicht so heftig wie am Mittwoch - Das Unwetterpotential bestehe allerdings bis kommenden Dienstag.

Alle Informationen und die Vorhersagen für Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und den Kreis Ahrweiler finden Sie hier.

(ga)